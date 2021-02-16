Яремчук видав фантастичний перформанс: відео хет-трика та асиста українця
Форвард Гента Роман Яремчук долучився до розгорому Мускрона у чемпіонаті Бельгії.
Джерело:24 канал
Гент розпочав зустріч активніше та повністю заволодів ініціативою.
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Всередині першого тайму Роман Яремчук відкрив рахунок у зустрічі.
Гостям вдалося втримати мінімальний відрив до середини другої половини гри, але Яремчук асистом долучився до збільшення рахунку.
Наприкінці зустрічі Мускрон розслабився, чим і скористався український форвард, оформивши хет-трик.
Перемога принесла Генту 36 очок і залишила на дванадцятій сходинці турнірної таблиці.
Бельгія, Ліга Жупіле, 26-й тур
Гент – Мускрон – 4:0
Голи: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тіссаудалі, 70
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