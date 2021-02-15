Гравець Ворскли мріє стати першим темношкірим у збірній України
Захисник полтавської Ворскли Наджееб Якубу бачить своє майбутнє у збірній України.
Джерело:Бомбардир
Футболіст полтавської Ворскли Наджееб Якубу мріє захищати "жовто-сині" кольори. Україна стала для ганця другим домом.
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"Я з Гани, але хочу грати за збірну України. Хочу бути першим темношкірим гравцем. Якщо є така можливість, то я, звичайно, згоден. Я просто хочу.
Мені в Україні подобається. Це мій другий дім, а Гана – дім, де я виріс. Я погоджусь, якщо мене покличуть за три роки. Шляху назад немає", – сказав Якубу.
Наджееб викликався у збірну Гани U-17 та U-20. У поточному сезоні він зіграв за Ворсклу 14 матчів.
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