Український легіонер "Гента" Роман Яремчук увійшов до команди тижня за версією FIFA 21. Українець відзначився хет-триком у минулому турі в чемпіонаті Бельгії, який допоміг йому потрапити у цей список.

Компанія EA Sports високо оцінила дії українського нападника у Бельгії та включила Яремчука до команди тижня. Більше українців у цьому списку немає, пише 24 канал.

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У команді FIFA

В 11-му турі у матчі проти "Васланд-Беверена" Роман тричі заставляв голкіпера суперника виймати м'яч з власних воріт.

Форвард забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0). Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик.

Таку результативність не обійшли стороною експерти. Його картка отримала OVR 81 з PAC 83 і ударом 80.

Найкращий OVR цього тижня отримав нападник "Реала" Карім Бензема та захисник "Боруссії" (Д) Матс Хуммельс. Також картка Жоау Феліша заслуговує окремої відзнаки.

Додамо, що завдяки трьом голам український форвард вийшов на третю сходинку у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонату.