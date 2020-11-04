Футболіст збірної України Яремчук визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бельгії у жовтні
Український форвард "Гента" Роман Яремчук визнаний найкращим гравцем бельгійської Ліги в жовтні за версією статистичного порталу Opta.
Про це повідомляє офіційний твітер "Генту". 24-річний футболіст забив 6 голів і зробив 1 асист у 4 матчах.
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Також Яремчука включили в команду тижня FIFA 21.
Яремчук оформив хет-трик
Роман Яремчук тричі забив "Васланд-Беверену" в 11-му турі чемпіонату Бельгії (1:4).
Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0).
Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик.
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