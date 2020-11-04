Український форвард "Гента" Роман Яремчук визнаний найкращим гравцем бельгійської Ліги в жовтні за версією статистичного порталу Opta.

Про це повідомляє офіційний твітер "Генту". 24-річний футболіст забив 6 голів і зробив 1 асист у 4 матчах.

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Також Яремчука включили в команду тижня FIFA 21.

Scoring his first hattrick and getting 6 goals & 1 assist in 4 games earned Roman Yaremchuk the title of Opta Player of the Month October. Keep it going Chuk! ️ #kaagent #JPL #MadeInProLeague @ProLeague pic.twitter.com/yjiWlw8WU4 — KAA Gent (@KAAGent) November 4, 2020

Цікаво! 24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.

Яремчук оформив хет-трик

Роман Яремчук тричі забив "Васланд-Беверену" в 11-му турі чемпіонату Бельгії (1:4).

Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0).

Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик.