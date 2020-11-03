Український легіонер "Гента" Роман Яремчук завдяки хорошій результативності потрапив у п'ятірку найкращих бомбардирів за останні 40 років. Від першого місця українця відділяють 12 голів.

Гравець збірної України Роман Яремчук – єдиний чинний футболіст бельгійського клубу. Хет-трик українця в останньому матчі "Гента" проти "Васланд-Беверена" дозволив нападнику ввійти у такий рейтинг найкращих, пише 24 канал.

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Лідером серед найкращих бомбардирів є Віскаал Ерік (1990/95), у його активі 57 голів. Другим йде Лоран Депуатр, який двічі приходив у команду. Спершу у 2014/16, а другий раз у 2019 році. У його доробку 48 м'ячів.

Трійку лідерів замкнув Ервін Ванденберг (1990/94) – 47 результативних ударів. Найближчим конкурентом українця є Александрос Какламанос (2000/03) – 46 голів.

Яремчук замикає топ-5 найкращих бомбардирів, на його рахунку 45 голів.

De top 5 doelpuntenmakers van AA Gent sinds 1980:

1. Viscaal Eric ️57

2. Depoitre Laurent ️48

3. Vandenbergh Erwin ️47

4. Kaklamanos Alexandros ️46

5. Roman Yaremchuk ️45 pic.twitter.com/aT4sh6fb1E — AA Gent News (@AAGentNews) November 2, 2020