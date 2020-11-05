Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук вошел в команду недели по версии FIFA 21. Украинец отметился хет-триком в прошлом туре в чемпионате Бельгии, который помог ему попасть в этот список.

Компания EA Sports высоко оценила действия украинского нападающего в Бельгии и включила Яремчука в команду недели. Больше украинцев в этом списке нет, пишет 24 канал.

Стоит прочитать: Яремчук – в топ-5 лучших бомбардиров "Гента" за 40 лет

В команде FIFA

В 11-м туре в матче против "Васланд-Беверена" Роман трижды заставлял вратаря соперника вынимать мяч из собственных ворот.

Форвард забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0). Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.

Такую результативность не обошли стороной эксперты. Его карта получила OVR 81 с PAC 83 и ударом 80.

Лучший OVR этой неделе получил нападающий "Реала" Карим Бензема и защитник "Боруссии" Д Матс Хуммельс. Также карточка Жоау Фелиша заслуживает отдельного отличия.

Добавим, что благодаря трем голам украинский форвард вышел на третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.