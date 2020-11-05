Яремчук вошел в команду недели FIFA 21
Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук вошел в команду недели по версии FIFA 21. Украинец отметился хет-триком в прошлом туре в чемпионате Бельгии, который помог ему попасть в этот список.
Компания EA Sports высоко оценила действия украинского нападающего в Бельгии и включила Яремчука в команду недели. Больше украинцев в этом списке нет, пишет 24 канал.
Стоит прочитать: Яремчук – в топ-5 лучших бомбардиров "Гента" за 40 лет
В команде FIFA
В 11-м туре в матче против "Васланд-Беверена" Роман трижды заставлял вратаря соперника вынимать мяч из собственных ворот.
Форвард забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0). Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.
Такую результативность не обошли стороной эксперты. Его карта получила OVR 81 с PAC 83 и ударом 80.
Лучший OVR этой неделе получил нападающий "Реала" Карим Бензема и защитник "Боруссии" Д Матс Хуммельс. Также карточка Жоау Фелиша заслуживает отдельного отличия.
Добавим, что благодаря трем голам украинский форвард вышел на третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.
- Ранее в сезоне был дубль в ворота "Берсхота" (5:1) 4 октября.
- 24-летний футболист забил 7 мячей и сделал 2 ассиста в 13 встречах.
- Футболист признан лучшим игроком "Гента" в октябре.
Поделиться новостью
-
Вратарем стал за лишнего веса: эксклюзив с чемпионом мира, которого хочет заполучить "Шахтер"4 ноября , 15:11
-
Почему Пятов похож на Буфона, как быть Лунину, чем удивляет Бущан. Объясняет экс-вратарь сборной3 ноября , 11:57
-
Неделя для сборников: феерия Яремчука, красота Шахова, важная роль Малиновского2 ноября , 12:00