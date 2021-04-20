Матч середняків турецької Суперліги завершився з хокейним рахунком. Різеспор Миколи Морозюка перестріляв Коньяспор Артема Кравця 5:3.

У стартовому складі господарів вийшов Микола Морозюк, який провів на полі увесь поєдинок. Його команда пропустила двічі на самому початку зустрічі і вже на 12-й хвилині поступалася 0:2.

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Проте після цього Різеспор приголомшив суперника і забив п'ять голів поспіль. Двічі команда Морозюка відзначилася до перерви, а згодом ще тричі засмутила суперника.

За рахунку 2:4 на 76-й хвилині у складі Коньяспора вийшов Артем Кравець і наприкінці зустрічі відзначився красивим голом.

Коньяспор має в активі 41 очко і йде 13-м. Різеспор – одинадцятий з 42 пунктами.

Гол Кравця

Чемпіонат Туреччини, 36 тур

Різеспор – Коньяспор 5:3

Голи: Джоковіч, 21, Міхалак, 27, Ремі, 68, Саму, 74, Демірбаг, 82 (автогол) – Гільєрме, 6, Чікалеші, 11, Кравець, 85.