Лиссабонский Спортинг не исключает варианта с подписанием украинского форварда Гента Романа Яремчука. Ранее клуб сомневался в целесообразности трансфера, но сейчас ситуация изменилась.

Европейские СМИ не устают сватать Романа Яремчука в Спортинг и другие гранды. Ранее была информация, что Спортинг отказался от идеи приобрести украинца, но форвард изменил ситуацию.

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Своей игрой Яремчук убедил боссов клуба вновь заговорить о трансфере. Переход может состояться летом, ведь "львы" приятно удивлены результативностью украинца. В 37 матчах текущего сезона Роман сумел забить 20 голов и отдать 7 результативных передач.

Напомним, среди претендентов на украинца еще называют Рому, Арсенал, Вулверхэмптон, Лацио и другие клубы. Контракт Яремчука с Гентом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро, но Гент хочет выручить за своего игрока не менее 15 миллионов.



