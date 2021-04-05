Український форвард Гента Роман Яремчук розповів про домовленості з президентом бельгійського клубу, згідно яких після Євро-2020 змінить прописку.

За словами Яремчука, минулого сезону він був у дуже хорошій формі, але отримав травму, через яку не міг змінити клубну прописку.

До теми Яремчук озвучив преміальні за вихід на Євро-2020: яку квартиру в Києві можна купити

"У минулому році до зими я забив 18 голів. Півроку я грав з проблемою ахілла. Потрібна була операція. Я це розумів. Напевно, зробив помилку, що продовжував грати. Сезон класно складався, потрібно було продовжувати. Якщо про себе заявлю – зможу перейти в іншу команду. З іншого боку, я думав, що не зможу перейти в іншу команду, якщо у мене болить нога", – сказав він.

Футболіст намагався покращити ситуацію за допомогою уколу, але лише ускладнив свій стан.

"У грудні мені зробили укол в травмоване місце, все стало ще гірше. Після відпустки, яка була у грудні, я навіть бігати не міг. Я зважився на операцію. Президент мені сказав, що якби не операція, то можна було продати мене в інший клуб, адже пропозиції були. Він пообіцяв, що продасть мене влітку після чемпіонату Європи", – додав нападник.

У поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 25 матчів, в яких відзначився 15-ма голами. Чинний контракт українця з "буйволами" розрахований до літа 2025-го року.