Украинский форвард Гента Роман Яремчук рассказал о договоренности с президентом бельгийского клуба, согласно которой после Евро-2020 сменит прописку.

По словам Яремчука, в прошлом сезоне он был в очень хорошей форме, но получил травму, из-за которой не мог сменить клубную прописку.

К теме Яремчук озвучил премиальные за выход на Евро-2020: какую квартиру в Киеве можно купить

"В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой ахилла. Нужна была операция. Я это понимал. Наверное, совершил ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю – смогу перейти в другую команду. С другой стороны, я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога", – сказал он.

Футболист пытался улучшить ситуацию с помощью укола, но только усложнил свое состояние.

"В декабре мне сделали укол в травмированное место, все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были. Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы", – добавил нападающий.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 25 матчей, в которых отметился 15-ю голами. Действующий контракт украинца с "буйволами" рассчитан до лета 2025 года.