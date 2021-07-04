Італійський Мілан, який потребує підсилення на вістрі атаки, хоче придбати Романа Яремчука. "Россонері" стежать за українцем вже дуже довго, і Євро жодним чином не вплинуло на їхнє рішення.

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Втім, трансфер наразі під запитанням. Мілан готовий викласти за Романа 15 мільйонів євро, а Гент розраховує на значно більшу суму. Клубам доведеться провести важкі переговори. Окрім Яремчука, у списку Мілана є ще декілька кандидатур.

Сам Роман відкрито говорить про бажання піти в сильніший клуб, але його ціна відлякує багатьох грандів. Минулої зими українець неочікувано підписав з Гентом новий контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону у складі Гента Яремчук зіграв 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 асистів. За збірну в минулому сезоні він зіграв 17 ігор, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.