Итальянский Милан, который нуждается в усилении на острие атаки, хочет приобрести Романа Яремчука. "Россонери" следят за украинцем уже очень долго, и Евро никоим образом не повлияло на их решение.

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Впрочем, трансфер пока под вопросом. Милан готов выложить за Романа 15 миллионов евро, а Гент рассчитывает на гораздо большую сумму. Клубам придется провести тяжелые переговоры. Кроме Яремчука, в списке Милана есть еще несколько кандидатур.

Сам Роман открыто говорит о желании уйти в более сильный клуб, но его цена отпугивает многих грандов. Прошлой зимой украинец неожиданно подписал с Гентом новый контракт до лета 2025 года.

В прошлом сезоне в составе Гента Яремчук сыграл 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 ассистов. За сборную в прошлом сезоне он сыграл 17 игр, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.