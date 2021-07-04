"Жовто-синім" вдалося здійснити історичне досягнення – вийти в 1/4 фіналу Євро-2020. Усі вболівальники чекали продовження казки, але чуда не сталося – Англія спокійно переграла команду Шевченка з рахунком 4:0.

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У соцмережах звинувачують національну команду у безвольності, але насправді це не так. Цілком об'єктивно рівень наших хлопців поки не тягне на те, щоб нав'язувати боротьбу такому грізному супернику у раунді плей-офф Євро.

Кадри

Після травми Попова, Зубкова та Бєсєдіна заявка збірної України значно постраждала, а тут ще й додалося пошкодження Маліновського, через яке він не потрапив навіть на лаву запасних.

Натомість навіть лавка "Трьох левів" виглядала більш потужно, ніж основа збірної України: Фоден, Хендерсон, Решфорд та інші. Усі гравці збірної Англії грають в найсильніших лігах Європи, натомість у складі України у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 таких лише двоє: Зінченко та Ярмоленко, який тільки набирає кондиції після травми.

Україна нічого не змогла протиставити Англії / Фото Getty Images

Жоден клуб УПЛ не зможе створити такий тиск на захист Динамо та Шахтаря, як гравці збірної Англії. Досвід та майстерність очікувано відіграли визначальну роль.

Врятувати Україну могла лише повна відсутність помилок та шалена прихильність фортуни. Дива не було – закономірна перемога підопічних Саутгейта.

Фізичні кондиції

Збірна Англії дуже плавно входила в турнір, набираючи обертів з кожним матчем. Досвід та форма гравців дозволяли Саутгейту отримувати позитивний результат при мінімальних зусиллях.

Нуль пропущених голів на Євро – чудовий показник, за який наставника "Трьох левів" критикували, адже команда не надто багато уваги приділяла атаці. Але досвідчений тренер залишився вірним своїм принципам і виводить команду на пік по ходу турніру.

Українці просто не встигали за гравцями "Трьох левів" / Фото Getty Images

А от тонус гравців збірної України не надто вражав. У кожному матчі команда набігала десятки кілометрів, а високий ігровий ритм та мінімальна перерва між матчами, чого не зустрінеш в українському футболі, яскраво показали, куди "жовто-синім" потрібно рости.

120 хвилин зі Швецією подарували українським вболівальникам яскраві емоції, але при відсутності гнучкості складу це вбило усі надії на те, що підопічним Шевченка вистачить сил, щоб дати Англії бій принаймні у фізичному аспекті.

Емоційна виснаженість

Після першого пропущеного голу "жовто-сині" пішли вперед, але невдалий старт другої половини гри змусив вогник в очах футболістів згаснути. Невдалі старти таймів проти Англії свідчать про велике просідання концентрації, але навряд чи воно відбулося через відсутність налаштування на гру.

Виглядає так, що емоційні каруселі – драма з Нідерландами, валідольна кінцівка з Македонією, провал з Австрією, подарунок з виходом із групи та надпотужний ривок із Швецією – занадто виснажили емоційний запас наших хлопців, які не можуть похизуватися досвідом вдалих виступів на великих турнірах.

Емоції Зінченка – яскрава ілюстрація стану гравців збірної / Фото Getty Images

Англія грала впевнено та натхненно, Україна окрім суперника боролася з собою. За такої ситуації ще нікому не вдавалося переламати хід матчу.

4:0 в двобої з Англією – це не ганьба, а об'єктивний показник рівня збірної України, яка таки змогла пройти історичний шлях на Євро-2020. Позитивні моменти варто запам'ятати, негативні стануть основою роботи в майбутньому.

Не варто закидати хлопців шапками через те, що вони програли найдорожчій команді на турнірі. Треба шукати шляхи, щоб перетворити нашу команду на таку ж футбольну машину.