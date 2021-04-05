Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, сколько получили футболисты за выход на Евро-2020. Игроки национальной команды остались довольны.

По словам Романа Яремчука, премиальные за выход национальной команды на Евро-2020 были значительными. За эти деньги можно приобрести хорошую квартиру в Киеве.

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"Премиальные за выход на Евро-2020? Думаю, можно купить в Киеве квартиру. Комнаты на три.

В центре? Возможно, но не думаю. Нас не обидели – мы получили действительно хорошие премиальные. Считаю, вполне заслуженные, ведь команда хорошо провела отборочный цикл и вышла на Евро с первого места группы. Работай и будешь зарабатывать деньги", – сказал Яремчук.

Напомним, соперниками "сине-желтых" на чемпионате Европы в группе С будут Австрия, Нидерланды и Северная Македония. Турнир стартует 11 июня и завершится 11 июля.