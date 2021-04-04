Нападник української збірної втратив можливість відзначитися черговим голом у Лізі Жупіле. Для Гента помилка Романа Яремчука стала фатальною.

Роман вийшов у старті Гента на гостьовий поєдинок зі Стандардом. На 36-й хвилині за фол проти Нуріо Фортуни гості отримали нагоду виконати пенальті. До позначки підійшов Яремчук і не зумів перехитрити Арно Бодара.

До теми Я йду – будуйте команду без мене: Яремчук розповів, чому посварився з тренером Гента

Проте вже через кілька хвилин футболісти Стандарда знову порушили правила у своєму штрафному майданчику. Цього разу виконувати вирок взявся не Яремчук, а його партнер Алессіо Кастро-Монтес. Втім і цього разу Бодар парирував удар у схожому стилі. З тією лише різницею, що Кастро-Монтес миттєво виправився і з другої спроби відправив м'яч у сітку.

Однак у другому таймі команді із Льєжа вдалося виправити ситуацію і завоювати перемогу. Джексон Мулека та Мішель-Анж Баліквіша принесли господарям перемогу. На заключні 12 хвилин вийшов Роман Безус, та врятувати матч українцю не вдалося.

WhoScored оцінив Яремчука найнижчою оцінкою з-поміж усіх футболістів, які виходили на поле – лише 5,62.

Нереалізований пенальті Яремчука

Чемпіонат Бельгії, 32 тур

Стандард – Гент 2:1

Голи: Мулека, 66, Баліквіша, 77 – Кастро-Монтес, 43.