Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации наказал нападающего Гента за удаление в поединке с Кортрейком (0:1).

Роман Яремчук пропустит следующий поединок своей команды. Кроме того, украинец получил один матч дисквалификации условно и штраф в размере 1000 евро. Также форвард может заплатить дополнительно 500 евро в случае, если к 29 декабря 2021 года получит красную карточку в чемпионате Бельгии.

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Напомним, что Яремчук грубо нарушил правила против защитника Кортрейка Петар Голубовича, который в тот момент находился без мяча. После использования VAR рефери решил удалить нападающего Гента.

Следующий матч самая украинская команда Бельгии проведет 10 января – соперником "буйволов" станет Беерсхот.