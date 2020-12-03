Поєдинок Ліги Європи між Гентом та Слованом (1:2) запам'ятався не лише виходом на поле одразу трьох українців, а й їхніми гольовими здобутками.

У стартовому складі обох команд вийшли двоє наших земляків. Вім де Деккер випустив з перших хвилин Романа Яремчука, який повністю одужав від коронавірусу. В основі чеського Слована вже традиційно з'явився захисник Тарас Качараба.

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На 32-й хвилині поєдинку рахунок відкрив футболіст гостей Камсо Мара. На старті другої половини зустрічі забивали лише українці. Спочатку після розіграшу штрафного найспритнішим у володіннях суперника виявився Качараба, який подвоїв перевагу Слована (деякі ресурси вказують серед авторів гола Тарасового партнера Юсуфа Хеляля, однак офіційний портал УЄФА записав взяття воріт на Качарабу).

Вже за п'ять хвилин відзначився українець у складі протилежної команди. Яремчук обігрався із Нікласом Доршем і дальнім красивим ударом відправив м'яч у кут воріт Слована. Незабаром після цього тренерський штаб Гента кинув у бій Романа Безуса, проте українець не зміг суттєво вплинути на хід матчу. Ще один наш земляк Ігор Пластун провів гру на лаві запасних.

Перед заключним туром Гент є однією з найгірших команд Ліги Європи. Бельгійці програли усі свої матчі і втратили шанси на продовження боротьби. У Слована 6 очок, втім Качараба з партнерами вище третьої сходинки групи L також не підніметься.