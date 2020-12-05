Бельгийский Гент назначил нового наставника после поражения чешскому Словану в Лиге Европы.

Гент, в котором выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, назначил нового главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

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Им стал 56-летний бельгийский специалист Хейн Ванхазебрук. Его контракт рассчитан на полтора года и завершается 30 июня 2022.

Отметим, что бельгийский специалист уже работал с Гентом в 2009 году и в период с 2014 по 2017 год.

Напомним, предыдущий наставник Гента Вим де Деккер был уволен после поражения Словану в 5-м туре Лиги Европы. Победный гол в матче забил украинский защитник чешского клуба Тарас Качараба.