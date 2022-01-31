Бенфіка готова попрощатися з українським нападником Романом Яремчуком. Клуб придбав футболіста лише влітку, але його прогрес не на тому рівні, що очікували "орли".

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Роман може вирушити в новий чемпіонат вже сьогодні, в останній день трансферного вікна. За інформацією журналістів, він може приєднатися до свого друга Віталія Миколенка в Евертоні.

Проблемою може стати лише ціна українця. Бенфіка хоче отримати за нього як мінімум 17 мільйонів євро – стільки ж, скільки заплатила Генту.

У поточному сезоні 26-річний нападник взяв участь у 29 матчах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.