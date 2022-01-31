Бенфика готова проститься с украинским нападающим Романом Яремчуком. Клуб приобрел футболиста только летом, но его прогресс не на том уровне, что ждали "орлы".

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Роман может отправиться в новый чемпионат уже в последний день трансферного окна. По информации журналистов, он может присоединиться к своему другу Виталию Мыколенко в Эвертоне.

Проблемой может стать только цена украинца. Бенфика хочет получить за него как минимум 17 миллионов евро – столько же, сколько заплатила Генту.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 29 матчах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.