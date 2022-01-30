Генуезький клуб оголосив про оренду форварда Динамо Владислава Супряги. Сампдорія орендувала українця з правом викупу.

Читайте також Мехелен проявив характер і вирвав перемогу на виїзді – у Шведа асист і титул найкращого гравця

Цю інформацію також підтвердив і чемпіон України. Повідомляється, що Супряга виступатиме у Сампдорії до кінця сезону.

Про трансфер чемпіона світу (U-20) у команді Олександра Петракова преса повідомляла неодноразово. Під час попередньо трансферного вікна ЗМІ повідомляли про потенційний перехід Владислава у Сампдорію. Також нещодавно серед можливих варіантів для продовження кар'єри називався швейцарський Базель.

У цьому сезоні 22-річний Супряга провів три поєдинки в УПЛ у складі Динамо. Раніше форвард отримував виклик до розширеного списку національної збірної, однак у головній команді країни так і не дебютував.

У Серії А Сампдорія йде на 16 сходинці. Від зони вильоту генуезців відділяє три пункти. Наступний матч нова команда Супряги проведе у неділю, 6 лютого, проти Сассуоло. В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату Сампдорія програвала.