Форвард національної збірної Роман Яремчук може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Лісабонський Спортінг зацікавився послугами українського форварда Гента Романа Яремчука, стверджує портал A Bola.

До речі Зінченко може піти з Манчестер Сіті вже цієї зими

Форвард збірної України потрапив в шорт-листі кандидатів, яких Спортінг може підписати вже цієї зими. Лісабонці мають серйозні проблеми із центрфорвардом. Основний форвард Тьягу Томаш спромігся забити лише 4 голи. Наразі головним бомбардиром "левів" є півзахисник Педру Консалвеш, на його рахунку 9 забитих м'ячів.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Яремчука в 11 мільйонів євро, а його контракт розрахований до 2023 року.

У поточному сезоні Яремчук провів 19 матчів у складі Гента, забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі.

Спортінг є лідером португальського чемпіонату із 23 очками в активі та випереджає Бенфіку на 2 залікові пункти.