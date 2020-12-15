Форвард национальной сборной Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Лиссабонский Спортинг заинтересовался услугами украинского форварда Гента Романа Яремчука, утверждает портал A Bola.

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Форвард сборной Украины попал в шорт-лист кандидатов, которых Спортинг может подписать уже этой зимой. Лиссабонцы имеют серьезные проблемы с центрфорвардом. Основной форвард Тьягу Томаш смог забить лишь 4 гола. Сейчас главным бомбардиром "львов" является полузащитник Педру Консалвеш, на его счету 9 забитых мячей.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Яремчук провел 19 матчей в составе Гента, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Спортинг является лидером португальского чемпионата с 23 очками в активе и опережает Бенфику на 2 зачетных пункта.