У матчі відбору на ЧС-2022 Японія не відчула спротиву від Монголії. Господарі влаштували справжню гольову феєрію.

Японії вдалося вбити інтригу у матчі ще до перерви – на відпочинок команди пішли за рахунку 5:0. У другому таймі господарі продовжили знущання, забивши ще 9 голів. 14:0 – такий результат у футболі справжня рідкість.

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Перемога 14:0 стала другим найкращим результатом японців за всю історію. До рекорду не вистачило одного гола – у 1967 році "самураї" відзначились 15 м'ячами у воротах збірної Філіппін.