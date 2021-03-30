В матче отбора на ЧМ-2022 Япония не почувствовала сопротивления от Монголии. Хозяева устроили настоящую голевую феерию.

Японии удалось убить интригу в матче еще до перерыва – на отдых команды ушли при счете 5:0. Во втором тайме хозяева продолжили издевательства, забив еще 9 голов. 14:0 – такой результат в футболе настоящая редкость.

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Победа 14:0 стала вторым лучшим результатом японцев за всю историю. До рекорда не хватило одного гола – в 1967 году "самураи" отличились 15 мячами в воротах сборной Филиппин.