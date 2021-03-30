Український тренер В'ячеслав Грозний, який працював у Казахстані, поділився очікуваннями на матч 3 туру кваліфікації ЧС-2022. Він вірить у впевнену перемогу підопічних Шевченка.

За словами Грозного, у Казахстану дуже кваліфікована команда, яку не варто недооцінювати. Крім того, супернику України нічого втрачати, що робить його ще небезпечнішим.

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"Казахстан вміє добре грати, у них хороша кваліфікація. Є група гравців, які чудово виконують стандарти, мають хороші удари, а тому не треба фолити перед штрафним. Самовіддача буде на тисячу відсотків. Байсуфінову нічого втрачати. Він же може з перших хвилин накрити і зруйнувати гру, а ми будемо нервувати. Збірна України зараз незадоволена, одразу ж захоче досягти результату. Що б я робив: високий блок, залишаю без м’яча, змушую вибивати. Казахи швидкі, координовані. Не варто залишатись оборонцям з ними віч-на-віч. Не можна їх недооцінювати. Вони вміють грати у футбол!", – сказав він.

Разом з тим фахівець переконаний, що Шевченку вдасться знайти рецепт успіху та здобути першу перемогу у кваліфікації ЧС-2022.

"Ми повинні взяти три очки. Шевченко це розуміє. Буде максимальна мотивація і самовіддача. Недооцінки не буде. Шкода, дуже шкода, що вболівальників не буде. Я б і сам прийшов підтримати нашу збірну. Хочу, щоб ми виграли. У нас висока кваліфікація головної команди. Чи говорить це, що ми маємо обов’язково вигравати? Ні. Футбол складається по-різному. Я ж був упевнений, що ми обіграємо Фінляндію, але бачите, як сталось. Звичайно, проти Казахстану – ми фаворити. Я – патріот України, а тому ми переможемо у всіх матчах, в яких будемо грати", – додав Грозний.

Матч відбору на ЧС-2022 Україна – Казахстан відбудеться завтра, 31 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.