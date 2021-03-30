Диво-гол: зірка збірної Данії відзначився шедевром на тренуванні
Хавбек Борусії Дортмунд та збірної Франції Томас Ділейні вразив своїх партнерів по збірній. Йому вдалося забити фантастичний гол.
Джерело:Твіттер збірної Данії
Відпрацювання ударів на тренуванні національної команди Данії дозволило Томасу Ділейні забити "гол мрії". Такі шедеври вдаються футболістам вкрай рідко.
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Хавбек не зміг пробити голкіпера з першої спроби – той відбив у напрямку Ділейні, який вирішив спробувати "удар скорпіона". Вийшло надзвичайно ефектно – м'яч потужно полетів у дальню дев'ятку, зачепивши поперечку.
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