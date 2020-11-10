Якщо є проблеми – звертайтесь: як Шевченко представив Усика гравцям збірної України
Тренування футболістів збірної України напередодні матчів в листопаді відвідав боксер Олександр Усик. Попри те, що колишній абсолютний чемпіон світу особливого представлення не потребує, головний наставник збірної Андрій Шевченко таки сказав декілька слів про боксера.
Сама зустрічі Усика з футболістами стала несподіванкою для гравців збірної України. Боксер прийшов побажати хлопцям успіху в найближчих матчах, попередньо здавши ПЛР-тест, що показав негативний результат. Правда самих футболістів зібралося лише 18 – решта не встигла прибути.
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"Якщо в когось якісь проблеми – звертайтесь. На всякий випадок, якщо будуть якісь проблеми в Києві – ми телефон залишимо. І не тільки в Києві. В Англію він теж часто зараз буде їздити", – заявив Андрій Шевченко.
"Та по всім регіонам України допомагаємо", – додав Усик.
Відео візиту Усика на тренування збірної України
- Нагадаємо, на збірну України в листопаді очікує три матчі. Першу гру українці проведуть 11 листопада проти збірної Польщі. Товариський матч прийме місто Хожув. Наша команда вже вилетіла до Польщі на цей товариський матч.
- Після цього 14 листопада збірна України зіграє на виїзді проти Німеччини. Це буде матч Ліги націй.
- На 17 листопада запланований ще один матч Ліги націй – проти Швейцарії. І теж на виїзді. Це буде останній матч у групі для збірної України. І саме після нього і визначиться, яке місце посяде Україна.
Додамо, що перед тим Усик разом з Шевченком відвідав матч між "Динамо" та "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" в Києві. Гра закінчилася перемогою "гірників".
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