Тренування футболістів збірної України напередодні матчів в листопаді відвідав боксер Олександр Усик. Попри те, що колишній абсолютний чемпіон світу особливого представлення не потребує, головний наставник збірної Андрій Шевченко таки сказав декілька слів про боксера.

Сама зустрічі Усика з футболістами стала несподіванкою для гравців збірної України. Боксер прийшов побажати хлопцям успіху в найближчих матчах, попередньо здавши ПЛР-тест, що показав негативний результат. Правда самих футболістів зібралося лише 18 – решта не встигла прибути.

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"Якщо в когось якісь проблеми – звертайтесь. На всякий випадок, якщо будуть якісь проблеми в Києві – ми телефон залишимо. І не тільки в Києві. В Англію він теж часто зараз буде їздити", – заявив Андрій Шевченко.

"Та по всім регіонам України допомагаємо", – додав Усик.

Відео візиту Усика на тренування збірної України

Нагадаємо, на збірну України в листопаді очікує три матчі. Першу гру українці проведуть 11 листопада проти збірної Польщі. Товариський матч прийме місто Хожув. Наша команда вже вилетіла до Польщі на цей товариський матч.

Після цього 14 листопада збірна України зіграє на виїзді проти Німеччини. Це буде матч Ліги націй.

На 17 листопада запланований ще один матч Ліги націй – проти Швейцарії. І теж на виїзді. Це буде останній матч у групі для збірної України. І саме після нього і визначиться, яке місце посяде Україна.

Додамо, що перед тим Усик разом з Шевченком відвідав матч між "Динамо" та "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" в Києві. Гра закінчилася перемогою "гірників".