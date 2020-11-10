Тренировка футболистов сборной Украины накануне матчей в ноябре посетил боксер Александр Усик. Несмотря на то, что бывший абсолютный чемпион мира в особом представлении не нуждается, главный наставник сборной Андрей Шевченко таки сказал несколько слов о боксере.

Сама встречи Усика с футболистами стала неожиданностью для игроков сборной Украины. Боксер пришел пожелать ребятам удачи в ближайших матчах, предварительно сдав ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Правда самих футболистов собралось только 18 – остальные не успели прибыть.

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"Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь. На всякий случай, если будут какие-то проблемы в Киеве - мы телефон оставим. И не только в Киеве. В Англию он тоже часто сейчас будет ездить", – заявил Андрей Шевченко.

"Да по всем регионам Украины помогаем", – добавил Усик.

Видео визита Усика на тренировку сборной Украины

Напомним, сборную Украины в ноябре ожидает три матча. Первую игру украинцы проведут 11 ноября против сборной Польши. Товарищеский матч примет город Хожув. Наша команда уже вылетела в Польшу на этот товарищеский матч.

После этого 14 ноября сборная Украины сыграет на выезде против Германии. Это будет матч Лиги наций.

На 17 ноября запланирован еще один матч Лиги наций – против Швейцарии. И тоже на выезде. Это будет последний матч в группе для сборной Украины. И именно после него и определится, какое место займет Украина.

Добавим, что перед тем Усик вместе с Шевченко посетил матч между "Динамо" и "Шахтером" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра закончилась победой "горняков".