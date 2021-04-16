Хавбек Оренбурга Олександр Нойок пояснив, як зважився на переїзд у Росію. Також він підтримав усіх гравців, що поїхали у російський чемпіонат.

Як розповів Нойок, російський Оренбург – це підвищення після чемпіонату Білорусі, адже в Україні його ніхто не згадував.

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Також футболіст вважає, що нікому нічого поганого не зробив, тому не розуміє обурених повідомлень в соцмережах. Сім'я порадила йому абстрагуватися від повідомлень, у клубі зайняли таку ж позицію.

Крім того, Нойок підтримує усіх гравців, які поїхали грати у російський чемпіонат.

Це просто футболісти, які виїхали грати в футбол. Вони ж нічого не вкрали, нікого не вбили. До того ж, я особисто знаю, що багато хто з них допомагає сім'ям, лікарням в Україні. Але люди бачать тільки погане – я такий підхід не розумію, – сказав Нойок.