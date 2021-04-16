Український нападник прагне кардинально змінити своє кар’єру. Повідомляється, що найближчим часом Роман може залишити бельгійський Гент.

Форвард хоче залагодити це питання ще до початку чемпіонату Європи та не мати клопоту під час турніру. Бельгійський клуб прагне отримати чималу суму за свого лідера.

Читайте також Супряга може перейти в Італію – Динамо доведеться знизити ціну

За інформацією порталу HLN Гент готовий відпустити Яремчука за 20 мільйонів євро. Мінімальна ціна, яку розглядатимуть "буйволи" – 15 мільйонів євро.

Якщо домовленості вдасться залагодити, то 18 квітня Роман може провести останній матч за Гент проти Зюлте-Варегема. За умови, що його команда не потрапить у топ-8, вона не гратиме у плей-оф за Лігу конференцій і завершить сезон.