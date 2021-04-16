Схоже на те, що трансфер Андрія Ярмоленка в київське Динамо цілком реальний. "Молотки" вже навіть визначилися з ціною, за яку готові попрощатися з українцем.

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс запланував влітку серйозні пертурбації всередині колективу. Головною жертвою змін може стати Андрій Ярмоленко, якому пророкують повернення у Динамо.

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Регулярні травми та одна з найвищих заробітніх плат у колективі (близько 100 тисяч фунтів на тиждень) ставлять Андрія на перше місце серед тих, з ким клуб планує попрощатися. Зекономлені гроші Моєйс планує інвестувати у молодих виконавців.

"Молотки" вже ведуть перемовини з Динамо щодо трансферу. Вест Хем налаштований виручити з повернення українця на батьківщину близько 6-7 мільйонів євро, хоча Transfermarkt оцінює його лише у 5 мільйонів.

Контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні вінгер зіграв лише 830 хвилин, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.