Хавбек Оренбурга Александр Нойок объяснил, как решился на переезд в Россию. Также он поддержал всех игроков, поехали в российский чемпионат.

Как рассказал Нойок, российский Оренбург – это повышение после чемпионата Беларуси, ведь в Украине его никто не вспоминал.

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Также футболист считает, что ничего никому плохого не сделал, поэтому не понимает возмущенных сообщений в соцсетях. Семья посоветовала ему отвлечься от сообщений, в клубе заняли такую же позицию.

Нойок поддерживает всех игроков, которые поехали играть в российский чемпионат.

Это просто футболисты, которые выехали играть в футбол. Они же ничего не украли, никого не убили. К тому же, я лично знаю, что многие из них помогают семьям, больницам в Украине. Но люди видят только плохое – я такой подход не понимаю, – сказал Нойок.