Шевченко подякував команді за віддачу та характер, завдяки яким Україні вдалося пробитися у вісімку найкращих команд Європи на Євро-2020. Також фахівець пообіцяв "жовто-синім" свою підтримку.

Цікаво Шовковський та старі друзі: Петраков сказав, кого хоче бачити у штабі збірної України

Завжди і всюди буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України, – написав Шевченко.

Нагадаємо, контракт Шевченка з УАФ діяв до 31 липня, а на наступний день Андрій Миколайович оголосив, що не буде продовжувати угоду та шукатиме роботу в клубі.

УАФ сподівалася запросити Реброва, через що побила горщики з Мироном Маркевичем, але Сергію не вдалося домовитися з Аль-Айном про розірвання контракту, який він підписав 6 червня.

Команду тимчасово доручили Олександру Петракову, який виграв чемпіонат світу з U-20 у 2019 році. Завершальні 5 матчів у кваліфікації на ЧС-2022 збірна України проведе під керівництвом цього спеціаліста.