Шевченко поблагодарил команду за отдачу и характер, благодаря которым Украине удалось пробиться в восьмерку лучших команд Европы на Евро-2020. Также специалист пообещал "желто-синим" свою поддержку.

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Всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины, – написал Шевченко.

Напомним, контракт Шевченко с УАФ действовал до 31 июля, а на следующий день Андрей Николаевич объявил, что не будет продлевать соглашение и искать работу в клубе.

УАФ надеялась пригласить Реброва, из-за чего побила горшки с Мироном Маркевичем, но Сергею не удалось договориться с Аль-Айном о расторжении контракта, который он подписал 6 июня.

Команду временно поручили Александру Петракову, который выиграл чемпионат мира по U-20 в 2019 году. Заключительные 5 матчей в квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины проведет под руководством этого специалиста.