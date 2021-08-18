Як розповів Петраков, його тренерський штаб ще не сформований, він навіть не говорив з спеціалістами. Разом з тим в нього вже є список фахівців, з якими він буде вести переговори.

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Давайте я вам скажу кого б хотів бачити у тренерському штабі, але я з ними ще не розмовляв. Це Андрій Анненков, який працює у Чорноморці, В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий – фізпідготовка, Олександр Шовковський. Я ще буду думати – можна запросити ще одного тренера,

– сказав Петраков.

Зазначимо, що в ніч на 18 серпня виконком УАФ затвердив 64-річного Олександра Петракова виконуючим обов'язки головного тренера збірної України.

УАФ до останнього чекала позитивної відповіді від Сергія Реброва, але Аль-Айн не захотів відпускати фахівця перед самим стартом сезону.