Я тут нічого не вирішую, – Яремчук прокоментував свій можливий трансфер
Форвард Гента Роман Яремчук поділився думками про зміну клубу вже найближчим часом. На перехід українського футболіста впливає багато факторів.
За словами Романа Яремчука, рішення про зміну клубу треба приймати виважено, а Гент не надто зважає на побажання футболіста. Про це він розповів у коментарі телеканалу Футбол.
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"Багато розмов з приводу мене, я читаю. Дуже спокійно до цього ставлюся. У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На даний момент покинути Гент взимку – це складне рішення.
Якщо є хороший варіант, команда – треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути в формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість в своїх силах. Для мене найголовніше – це розвиток, розвиток у розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри.
Я можу це робити у Генті на даний момент. Чи піду я звідси – я це більше не вирішую. Мої бажання тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі до Євро", – сказав Яремчук.
Нагадаємо, у поточному сезоні Роман провів 24 поєдинки, в яких забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.
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