Форвард Гента Роман Яремчук поделился мыслями о смене клуба в ближайшее время. На переход украинского футболиста влияет много факторов.

По словам Романа Яремчука, решение о смене клуба надо принимать взвешенно, а Гент не слишком считается с пожеланиями футболиста. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Футбол.

К теме Яремчук забил гол и заработал удаление для соперника – это не помогло победить одного из лидеров

"Много разговоров по поводу меня, я читаю. Очень спокойно к этому отношусь. В своей голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть Гент зимой – это сложное решение.

Если есть хороший вариант, команда – надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Для меня самое главное – это развитие, развитие в понимании игры, добавлять в каждом компоненте игры.

Я могу это делать в Генте на данный момент. Уйду ли я отсюда – я это больше не решаю. Мои желания здесь не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме к Евро", – сказал Яремчук.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел 24 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.