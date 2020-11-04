Воротар Дмитро Різник успішно виступає за полтавську "Ворсклу". Його гра не залишилася без уваги в збірній України. Відтак можна очікувати, що невдовзі футболіст може перебратися і до іншої команди.

Спочатку ЗМІ відправляли Дмитра Різника у донецький "Шахтар". Там він нібито мав замінити Андрія Пятова, який, до слова, теж перебрався до стану "гірників" з "Ворскли". Однак в ексклюзивному інтерв'ю для Збірна24 Різник спростував інформацію про ймовірний перехід до донецької команди.

"Нічого такого немає… Наразі я є гравцем "Ворскли", тому всі думки пов'язані з рідною командою", – заявив Дмитро Різник.

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Не порівнює себе воротар і з Андрієм Пятовим.

Пятов пройшов великий шлях і здобув статус легенди не лише українського футболу. Однак я хочу піти своєю дорогою. У нього своя стежина, у мене – своя. Зрештою, повторити його досягнення дорогого вартує,

– відзначив голкіпер "Ворскли".

Щодо трансферу в інші клуби, то про це теж поки мова не йде. За словами спортсмена, його справа – грати у футбол. Щодо решти, то в нього є агент, а також керівництво "Ворскли".

"Думки про Європу, звичайно, присутні. Але для цього треба багато працювати", – підсумував Різник.