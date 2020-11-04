Вратарь Дмитрий Резник успешно выступает за полтавскую "Ворсклу". Его игра не осталась без внимания в сборной Украины. Поэтому можно ожидать, что вскоре футболист может перебраться и в другую команду.

Сначала СМИ отправляли Дмитрия Резника в донецкий "Шахтер". Там он якобы должен был заменить Андрея Пятова, который, к слову, тоже перебрался в стан "горняков" из "Ворсклы". Однако в эксклюзивном интервью для Збірна24 Резник опроверг информацию о вероятном переходе в донецкую команду.

"Ничего такого нет... Сейчас я являюсь игроком "Ворсклы", поэтому все мысли связаны с родной командой", – заявил Дмитрий Резник.

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Не сравнивает себя вратарь и с Андреем Пятовым.

Пятов прошел большой путь и получил статус легенды не только украинского футбола. Однако я хочу пойти своей дорогой. У него своя тропинка, у меня – своя. В конце концов, повторить его достижение дорогого стоит,

– отметил голкипер "Ворсклы".

Что касается трансфера в другие клубы, то об этом тоже пока речь не идет. По словам спортсмена, его дело – играть в футбол. Что касается остального, то у него есть агент, а также руководство "Ворсклы".

"Мысли о Европе, конечно, присутствуют. Но для этого надо много работать", – подытожил Резник.