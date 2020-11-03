Колишній голкіпер національної збірної України, сімферопольської "Таврії" та французького "Сент-Етьєна" Максим Левицький проаналізував сьогодення та майбутнє воротарської позиції збірної.

- Останнім часом все частіше говорять про потенційне завершення виступів у збірній Андрія Пятова. Як ви вважаєте, він ще залишається корисним для головної команди країни?

- Рішення повинен приймати виключно сам Андрій. Він має прислухатися до себе. Якщо Пятов відчуває сили і бажання, то не бачу жодних проблем. Для воротаря ключовим аспектом є досвід. А його у Пятова надзвичайно багато. Погляньте на Буффона у "Ювентусі", який старший за Андрія. Я помічаю певну схожість. Вважаю, що Пятов принесе ще чимало користі не лише своєю грою, а й порадами. Це стосується юного Анатолія Трубіна у "Шахтарі" та молодших партнерів у збірній.

- Ви закінчили кар'єру у 36. Саме стільки років зараз Пятову. Як ви відчули, що настав час прощатися?

- Коли я виходив на поле, то завжди переживав внутрішній підйом, відчував певний мандраж. Навіть словами важко передати, що саме творилося усередині. Я чекав на цю гру. А коли провів кілька матчів у Другій російській лізі, то зрозумів, що мені усе це не цікаво, тому вирішив закінчити кар'єру.

Максим Левицький – другий ліворуч у верхньому ряді

- Український воротар - другий номер у "Реалі". Звучить справді круто. Однак для Андрія Луніна ігрова практика має величезне значення. Нашому кіперу слід боротися за свій шанс у Мадриді чи все ж не варто сидіти за спиною у Тібо Куртуа?

- З усіх оренд Луніна тільки остання була ігровою – Андрій стабільно грав лише в "Ов'єдо". На мій погляд, йому дійсно потрібно хоча б сезон провести у "Реалі", нехай і у статусі дублера. Треба чекати свого шансу та працювати. Лунін – талановитий і працьовитий хлопець. Я переконаний, що у нього все буде гаразд.

- Для більшості українських вболівальників головним відкриттям жовтня став Георгій Бущан. Ви теж були здивовані грою воротаря у збірній?

- Для мене дійсно несподіваною стала реакція Георгія на пропущені голи від Франції. Повірте, це дуже і дуже б'є по психології. Він класно зіграв проти Німеччини, однак в епізоді з одним пропущеним голом наш воротар помилився. Зате подивіться, як Бущан провів поєдинок з Іспанією! Це свідчить про те, що у нього надзвичайно міцний характер. А це ключова річ.

- У вас були схожі ситуації?

- Я пропускав 5 голів за матч. Це для мене було нереально складно. Мабуть, два тижні відходив. Тому швидке психологічне відновлення Бущана – це свідчення не лише його сильного характеру, а й потужної роботи тренерського штабу національної команди: починаючи від головного тренера і закінчуючи тренером воротарів.

- На підході до збірної – молодіжний чемпіон світу Дмитро Різник. Потенційно бачите у ньому змінника Пятова?

- Я слідкую не лише за Прем'єр-лігою, а й за Першою та Другою лігами. У мене чимало оптимізму – там справді достатньо талановитих хлопців. Конкретних прізвищ на даний момент не називатиму. У молодому віці на перший план виходить талант. Для того, щоб стати майстром цей талант треба підкріпляти постійною роботою. Адже ми знаємо немало історій, коли людям видавали аванси, та вони себе не реалізовували. І Різник, і Трубін, і Лунін мають талант та здібності. Просто необхідно багато працювати.

- Вважаєте, що у майбутньому за останній рубіж збірної України ми можемо не переживати?

- Вболівальникам переживати не варто. А от тренерському штабу "синьо-жовтих" бажаю таких хвилювань, щоб вони ламали голову і не знали, кого поставити у склад. Щоб один наш воротар був кращим за іншого.

Нагадаємо, що на матчі збірної України проти Польщі, Німеччини та Швейцарії Андрій Шевченко викликав трьох воротарів: Андрія Пятова, Андрія Луніна та Георгія Бущана. Також преса повідомляла про потенційне запрошення кіпера "Ворскли" Дмитра Різника.