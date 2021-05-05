За словами Вокера, йому вдалося втілити мрію, і долучився до цього і український універсал Сіті Олександр Зінченко.

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"Для хлопця з Шеффілда це – втілення мрії. Для того, щоб вона збулася, я по-справжньому пахав.

Протидіючи висококласним гравцям, потрібно було витискати із себе неможливе. Джон, Рубен, Алекс перекривали всіх постійно. Нам вдалося реалізувати свої таланти", – сказав Кайл.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв ПСЖ завдяки дублю Мареза та вийшов у фінал ЛІги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Реал – Челсі. Зінченко взяв участь в обидвох голах своєї команди.