По словам Уокера, ему удалось воплотить мечту, и присоединился к этому и украинский универсал Сити Александр Зинченко.

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"Для парня из Шеффилда это – воплощение мечты. Для того, чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал.

Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты", – сказал Кайл.

Напомним, Манчестер Сити обыграл ПСЖ благодаря дублю Мареза и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Реал – Челси. Зинченко принял участие в обоих голах своей команды.