На думку футболіста, скандал роздмухали на рівному місці. Він готовий повернутися у збірну та завжди буде чекати на виклик.

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Скандал роздмухали на рівному місці. У нас із тренером виникли розбіжності щодо бачення ситуації в попередньому місяці. Коли гравцям Шахтаря і Динамо дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав згоду. Я завжди максимально готовий повернутися до збірної. Але як буде далі, не знаю – вирішує тренер,

– сказав хавбек.

Нагадаємо, Олександр Петраков не викликав Маліновського на жовтневі матчі збірної України. В іграх проти Казахстану та Франції Руслан виходив лише на заміну, після чого не залишився на товариський матч проти Чехії, а попросив дозволу повернутися у клуб. Петраков сприйняв цей жест як небажання грати за збірну.