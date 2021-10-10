По мнению футболиста, скандал раздули на ровном месте. Он готов вернуться в сборную и всегда будет ждать вызова.

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Скандал раздули на ровном месте. У нас с тренером возникли разногласия относительно видения ситуации в предыдущем месяце. Когда игрокам Шахтера и Динамо разрешили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил согласие. Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но как будет дальше, не знаю – решает тренер,

– сказал хавбек.

Напомним, Олександр Петраков не вызывал Малиновского на октябрьские матчи сборной Украины. В играх против Казахстана и Франции Руслан выходил только на замену, после чего не остался на товарищеский матч против Чехии, а попросил разрешения вернуться в клуб. Петраков воспринял этот жест как нежелание играть за сборную.