На думку Артема Федецького, кожен футболіст має бути професіоналом та адекватно реагувати на втрату місця в основному складі. Хоча Маліновський – один з найкращих гравців Серії А, покидати табір національної команди перед спарингом з чехами було неприпустимим рішенням.

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Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних зустрічах, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера. Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України – апріорі неправильно,

– переконаний Федецький.

Також колишній захисник збірної додав, що амбіції гравця – це дуже добре, але вони ніколи не мають стояти вище за інтереси команди.

Нагадаємо, у вересневих матчах проти Казахстану та Франції Маліновський виходив лише на зміну, а перед товариським матчем зі збірною Чехії попросив дозволу повернутися у розташування клубу, на що отримав згоду.