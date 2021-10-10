На думку статистичних порталів InStat та WhoScored, найкращим у матчі був вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який відкрив рахунок на старті поєдинку.

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WhoScored цінив дії футболіста в 7,7 балів, стільки ж портал поставив Роману Яремчуку, який спочатку асистував Ярмоленку, а потім і сам відзначився у воротах суперника. InStat нарахував Ярмоленку 320 балів, що теж є найвищим показником. Українські фанати були солідарні з статистикою, адже обрали Ярмоленка "левом" матчу.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна продовжить боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі матчем проти Боснії і Герцеговини.