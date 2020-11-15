П'ятий тур групи Ліги націй проти Німеччини став особливим для українського голкіпера Андрія Пятова, але зі знаком мінус. Воротар очолив рейтинг голкіперів збірної України, які пропустили найбільшу кількість м'ячів.

У суботу, 14 листопада, голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов повернувся у ворота України у матчі проти німецької збірної. Українська оборона допускалась помилок та дозволили підопічним Льова тричі відзначитись у воротах національної команди, пише 24 канал.

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Неприємний рейтинг Пятова

У підсумку матч завершився із рахунком 3:1 на користь Німеччини. Команді Андрія Шевченка не вдалось вперше в історії обіграти "німецьку машину". Ці три результативні удари від Сане та дубль від Вернера дозволили воротарю "гірників" очолити неприємний для себе рейтинг.

Андрій випередив Олександра Шовковського у списку голкіперів, які пропустили найбільшу кількість голів у рамці воріт збірної України.

До цього перше місце посідав якраз легенда "Динамо". У його активі 71 пропущений гол в 92 поєдинках. Тепер у доробку Пятова 73 пропущені результативні удари у 96 поєдинках.

Андрій Пятов у збірній України? У рамках воріт національної команди провів 96 матчів. 36-річний голкіпер показав найтривалішу "суху" серію в історії збірної України – 752 хвилини. А також є другим в історії воротарем головної команди країни за кількістю поєдинків без пропущених голів.

Невідомо, чи довірить наставник збірної України місце у рамці воріт Пятову на вирішальний матч проти Швейцарії у Лізі націй (17 листопада). Також від коронавірусу одужав Георгій Бущан, якого може довикликати Шевченко. Раніше динамівець показав феноменальну гру у дебютних зустрічах за національну команду.