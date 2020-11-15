Випередив легендарного СаШо: Пятов встановив рекорд у збірній України
П'ятий тур групи Ліги націй проти Німеччини став особливим для українського голкіпера Андрія Пятова, але зі знаком мінус. Воротар очолив рейтинг голкіперів збірної України, які пропустили найбільшу кількість м'ячів.
У суботу, 14 листопада, голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов повернувся у ворота України у матчі проти німецької збірної. Українська оборона допускалась помилок та дозволили підопічним Льова тричі відзначитись у воротах національної команди, пише 24 канал.
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Неприємний рейтинг Пятова
У підсумку матч завершився із рахунком 3:1 на користь Німеччини. Команді Андрія Шевченка не вдалось вперше в історії обіграти "німецьку машину". Ці три результативні удари від Сане та дубль від Вернера дозволили воротарю "гірників" очолити неприємний для себе рейтинг.
Андрій випередив Олександра Шовковського у списку голкіперів, які пропустили найбільшу кількість голів у рамці воріт збірної України.
До цього перше місце посідав якраз легенда "Динамо". У його активі 71 пропущений гол в 92 поєдинках. Тепер у доробку Пятова 73 пропущені результативні удари у 96 поєдинках.
Андрій Пятов у збірній України?У рамках воріт національної команди провів 96 матчів. 36-річний голкіпер показав найтривалішу "суху" серію в історії збірної України – 752 хвилини. А також є другим в історії воротарем головної команди країни за кількістю поєдинків без пропущених голів.
Невідомо, чи довірить наставник збірної України місце у рамці воріт Пятову на вирішальний матч проти Швейцарії у Лізі націй (17 листопада). Також від коронавірусу одужав Георгій Бущан, якого може довикликати Шевченко. Раніше динамівець показав феноменальну гру у дебютних зустрічах за національну команду.
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