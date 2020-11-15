Пятов установил неприятный рекорд в сборной Украины
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Пятый тур группы Лиги наций против Германии стал особенным для украинского голкипера Андрея Пятова, но со знаком минус. Вратарь возглавил рейтинг голкиперов сборной Украины, пропустили наибольшее количество мячей.
В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу Германии. Команде Андрея Шевченко не удалось впервые в истории обыграть "немецкую машину". Эти три результативные удары от Сане и дубль от Вернера позволили вратарю "горняков" возглавить неприятный для себя рейтинг.
Андрей опередил Александра Шовковского в списке голкиперов, которые пропустили наибольшее количество голов в рамке ворот сборной Украины.