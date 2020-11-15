Пятый тур группы Лиги наций против Германии стал особенным для украинского голкипера Андрея Пятова, но со знаком минус. Вратарь возглавил рейтинг голкиперов сборной Украины, пропустили наибольшее количество мячей.

В субботу, 14 ноября, голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вернулся в ворота Украины в матче против немецкой сборной. Украинская оборона допускалась ошибок и позволили подопечным Лева трижды отличиться в воротах национальной команды, пишет 24 канал.

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Неприятный рейтинг Пятова

В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу Германии. Команде Андрея Шевченко не удалось впервые в истории обыграть "немецкую машину". Эти три результативные удары от Сане и дубль от Вернера позволили вратарю "горняков" возглавить неприятный для себя рейтинг.

Андрей опередил Александра Шовковского в списке голкиперов, которые пропустили наибольшее количество голов в рамке ворот сборной Украины.