Він поверне собі місце під сонцем, – Циганик вірить у прогрес Яремчука в Бенфіці
Джерело:Циганик Live
Форвард збірної України Роман Яремчук переживає у Бенфіці не найкращий час. Результативність нападника впала, через що йому доводиться слухати критичні зауваження.
На думку Ігоря Циганика, Роман зараз переживає звичайний процес адаптації. Він зробив великий крок в кар'єрі, тому мусить звикнути до зміни атмосфери та вимог.
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Він перейшов у топ-клуб. Це зовсім інше ставлення з боку журналістів, уболівальників та тренерів. Цей тиск потрібно просто пережити. Я вірю в Яремчука і знаю, що він буде дуже корисним для Бенфіки. Він легко поверне собі місце під сонцем, – переконаний Циганик.
Зазначимо, що в 17 матчах за Бенфіку Роман забив 4 гола та віддав 4 результативні передачі. Гольова "засуха" Яремчука триває вже 8 матчів.
У матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, але відзначитися забитим голом не зумів.Я плакав на його могилі дві години, – Селезньов розповів, хто зробив його кар'єру успішною